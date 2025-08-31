Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
18ºC
14ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento ; neblina.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.