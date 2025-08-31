Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
-4ºC
Cielo con nubes dispersas con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
-6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
26ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
-4ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 01 de septiembre
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
32ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 01 de septiembre
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
-10ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
-8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
-9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 01 de septiembre
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
25ºC
0ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
17ºC
-12ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
17ºC
-10ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.