Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Arequipa, vía Senamhi HOY, 31 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo con nubes dispersas con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
lunes, 01 de septiembre
18ºC
16ºC
Cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
15ºC
-10ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 01 de septiembre
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
-5ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
27ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
13ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
lunes, 01 de septiembre
14ºC
-11ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
lunes, 01 de septiembre
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
13ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
26ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento y llovizna.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento y llovizna.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
lunes, 01 de septiembre
19ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día con heladas hacia la madrugada.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
-6ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.