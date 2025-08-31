Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 01 de septiembre
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado por la tarde.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial por la tarde.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
22ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
25ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.