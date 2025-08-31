Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 31 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, domingo, 31 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 01 de septiembre
21ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
29ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día con viento moderado.
lunes, 01 de septiembre
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 31 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 01 de septiembre
30ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con viento moderado a cielo nublado parcial por la tarde con lluvia.