Clima en Piura, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Piura hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AYABACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHALACO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
CHULUCANAS - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
34ºC
15ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
EL ALTO - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
HUANCABAMBA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
26ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
HUARMACA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
LANCONES - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
31ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
MALACASI - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
33ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
PAITA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
26ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
PIURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
SALALA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
7ºC
Cielo nublado parcial con brillo solar durante el día y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día y por la tarde.
SECHURA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y por la tarde.
SULLANA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
31ºC
16ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
30ºC
17ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
TALARA - PIURA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
18ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde.