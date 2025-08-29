Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
12ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con ráfagas de viento.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con ráfagas de viento.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial entre por la tarde con ráfagas de viento.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana a cielo nublado durante el día con llovizna ligera y ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 30 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con tendencia a cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
sábado, 30 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde y ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde y ráfagas de viento.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y ráfagas de viento.
sábado, 30 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y ráfagas de viento.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 30 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.