Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
sábado, 30 de agosto
24ºC
5ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 30 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo nublado parcial al atardecer y descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo con nubes dispersas por la noche.
sábado, 30 de agosto
20ºC
14ºC
Llovizna ligera con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
27ºC
15ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado durante el día ; cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 30 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y cielo cubierto por la noche.
sábado, 30 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado y cielo cubierto por la noche.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
sábado, 30 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con viento ligero por la tarde y cielo nublado por la noche.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 30 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo despejado por la noche con descenso de temperatura nocturna.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado.
sábado, 30 de agosto
14ºC
1ºC
Descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada , cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con viento ligero , cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 30 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado por la tarde con lluvia ligera y cielo despejado hacia la madrugada con descenso de temperatura nocturna.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado ; cielo cubierto por la noche.
sábado, 30 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con viento moderado.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna , cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado parcial por la noche.
sábado, 30 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con incremento de temperatura diurna ; cielo nublado parcial al atardecer y descenso de temperatura nocturna hacia la madrugada.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y cielo cubierto por la noche.
sábado, 30 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde con viento moderado y cielo cubierto por la noche.