Clima en Junín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Junín hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Clima en Junín, vía Senamhi HOY, 29 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
HUANCAYO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUASAHUASI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
JAUJA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
JUNIN - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
LA OROYA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
16ºC
-3ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
18ºC
-3ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PICHANAKI - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
35ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
34ºC
19ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas con incremento de temperatura diurna.
SATIPO - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
STA. ROSA DE OCOPA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
TARMA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
YANACANCHA - JUNIN
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
sábado, 30 de agosto
17ºC
-3ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.