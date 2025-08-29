Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
21ºC
-5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
23ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día y ráfagas de viento.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
25ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
26ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
24ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
33ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
30ºC
18ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
25ºC
-6ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
26ºC
-7ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento y lluvia ligera.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
22ºC
-4ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
14ºC
0ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 30 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
18ºC
-7ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
sábado, 30 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera y ráfagas de viento.