Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 29 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, viernes, 29 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 30 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 29 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 30 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.