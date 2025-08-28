Clima en Pasco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Pasco hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: enfrentaría cadena perpetua en EE. UU.
- Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres
Clima en Pasco, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CERRO DE PASCO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.
OXAPAMPA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
POZUZO - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YANAHUANCA - PASCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado con tendencia a incremento de temperatura diurna.