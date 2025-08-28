Clima en Madre de Dios, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Madre de Dios hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
IÑAPARI - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
34ºC
14ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
35ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas al atardecer.
PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
34ºC
16ºC
Cielo despejado durante el día.
SALVACION - MADRE DE DIOS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
32ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas al atardecer.