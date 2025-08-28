Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 28 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 29 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento por la tarde.