Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 28 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, jueves, 28 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a ráfagas de viento.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
11ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas con tendencia a ráfagas de viento.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
viernes, 29 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a lluvia ligera durante el día.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 29 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
29ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
30ºC
16ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 29 de agosto
23ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
viernes, 29 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
viernes, 29 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
viernes, 29 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 28 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia.
viernes, 29 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.