Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 25 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, lunes, 25 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ABANCAY - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
24ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
ANTABAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
martes, 26 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.
CHALHUANCA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 26 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
CURPAHUASI - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
martes, 26 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
TAMBOBAMBA - APURIMAC
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 25 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la mañana.
martes, 26 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.