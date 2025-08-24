Clima en Loreto, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Loreto hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ANGAMOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
CABALLOCOCHA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
CONTAMANA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
lunes, 25 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
EL ESTRECHO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
IQUITOS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
24ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
JENARO HERRERA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
LAGUNAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
MAZÁN - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
NAUTA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
PEBAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
REQUENA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SAN LORENZO - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SANTA CLOTILDE - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
SANTA ROSA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
STA. RITA DE CASTILLA - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
TAMSHIYACU - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
34ºC
24ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 25 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.
YURIMAGUAS - LORETO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
35ºC
23ºC
Cielo nublado parcial con chubascos moderados por la tarde.
lunes, 25 de agosto
30ºC
22ºC
Cielo nublado con chubascos moderados durante el día.