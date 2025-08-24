HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 24 de agosto
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

AMBO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.

AUCAYACU - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día variando a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.

CARPISH - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.

CHAGLLA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
17ºC
8ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.

HUANUCO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

JACAS CHICO - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
12ºC
4ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día.

LA DIVISORIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.

LA UNION - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer con tendencia a lluvia ligera.
lunes, 25 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.

PUERTO INCA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
33ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado durante la noche con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
27ºC
22ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos moderados , ráfagas de viento.

PUMAHUASI - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.

SAN RAFAEL - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.

TINGO MARIA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado lluvia con tendencia a.
lunes, 25 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente , chubascos y viento fuerte.

TOURNAVISTA - HUANUCO

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
32ºC
23ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la noche con tendencia a lluvia.
lunes, 25 de agosto
27ºC
23ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia intermitente y chubascos , ráfagas de viento.
