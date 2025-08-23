Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CACHICADAN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial cielo nublado por la tarde y por la noche.
domingo, 24 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento , cielo despejado por la noche.
CALLANCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
CASA GRANDE - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer , ráfagas de viento por la noche.
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial al atardecer y ráfagas de viento por la noche.
CASCAS - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
domingo, 24 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo despejado por la noche.
CHAO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado durante el día con viento moderado al atardecer.
CHEPEN - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
16ºC
Llovizna con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día , ráfagas de viento por la noche.
domingo, 24 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la noche con ráfagas de viento.
HUAMACHUCO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado parcial por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial al atardecer ; cielo con nubes dispersas por la noche y cielo despejado hacia la madrugada.
QUIRUVILCA - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.
domingo, 24 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento , cielo despejado por la noche.
SALPO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
TRUJILLO - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado por la noche.
domingo, 24 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado hacia la madrugada.
USQUIL - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche.
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y cielo despejado por la noche.
VIRÚ - LA LIBERTAD
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana , cielo nublado por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.