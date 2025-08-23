HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en La Libertad, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de La Libertad hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en La Libertad, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CACHICADAN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial cielo nublado por la tarde y por la noche.
domingo, 24 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento , cielo despejado por la noche.

CALLANCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
28ºC
16ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.

CASA GRANDE - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo con nubes dispersas durante el día y cielo nublado parcial al atardecer , ráfagas de viento por la noche.
domingo, 24 de agosto
23ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial al atardecer y ráfagas de viento por la noche.

CASCAS - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer.
domingo, 24 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y cielo despejado por la noche.

CHAO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana , cielo nublado durante el día con viento moderado al atardecer.

CHEPEN - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
16ºC
Llovizna con cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día , ráfagas de viento por la noche.
domingo, 24 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana , cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día , cielo con nubes dispersas por la noche con ráfagas de viento.

HUAMACHUCO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas al atardecer y cielo nublado parcial por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , cielo nublado parcial al atardecer ; cielo con nubes dispersas por la noche y cielo despejado hacia la madrugada.

QUIRUVILCA - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana , cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde y por la noche.
domingo, 24 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento , cielo despejado por la noche.

SALPO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
17ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día y cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día , cielo con nubes dispersas por la tarde , cielo nublado por la noche y cielo con nubes dispersas hacia la madrugada.

TRUJILLO - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado por la noche.
domingo, 24 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento ; cielo nublado hacia la madrugada.

USQUIL - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer y por la noche.
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y cielo despejado por la noche.

VIRÚ - LA LIBERTAD

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana , cielo nublado por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera por la mañana , cielo nublado parcial por la tarde y cielo cubierto por la noche con viento moderado.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

Adulta mayor hace préstamo a su amiga y termina desalojada de su casa por estafa en SJL: "Estoy durmiendo en la calle"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Fuerte choque deja 14 heridos en la vía Arequipa-Puno, entre ellos dos menores de edad

Fuerte choque deja 14 heridos en la vía Arequipa-Puno, entre ellos dos menores de edad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota