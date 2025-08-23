Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres
- Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y ráfagas de viento.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado con viento moderado por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
10ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día y viento fuerte por la tarde.
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , viento moderado por la tarde.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con viento fuerte por la tarde.
domingo, 24 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , viento moderado al atardecer.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento al atardecer.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado y ráfagas de viento al atardecer.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 24 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado con por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.