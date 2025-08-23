HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 23 de agosto

BERNALES - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado al atardecer.

CHINCHA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y ráfagas de viento.

HUANCANO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.

ICA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y viento fuerte.
domingo, 24 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado con viento moderado por la tarde.

NAZCA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
24ºC
10ºC
Neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día y viento fuerte por la tarde.
domingo, 24 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , viento moderado por la tarde.

OCUCAJE - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con viento fuerte por la tarde.
domingo, 24 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , viento moderado al atardecer.

PALPA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento al atardecer.

PISCO - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía , cielo nublado y ráfagas de viento al atardecer.

SAN JUAN DE YANAC - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 24 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.

SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado con por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
domingo, 24 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
