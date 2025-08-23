Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a casa de apuestas en San Martín de Porres
- Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 23 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
domingo, 24 de agosto
17ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
domingo, 24 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde.
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas hacia la madrugada a cielo nublado parcial al atardecer.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
22ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo cubierto durante el día y lluvia ligera por la tarde.
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial al atardecer.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
17ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.