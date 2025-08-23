HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Apurímac, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Apurímac hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 23 de agosto
Clima en Apurímac, vía Senamhi HOY, 23 de agosto

ABANCAY - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera.
domingo, 24 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

ANTABAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
-3ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.

CHALHUANCA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia ligera , descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia y ráfagas de viento.

CURPAHUASI - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
23ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a ráfagas de viento.

TAMBOBAMBA - APURIMAC

FechaMáx.Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado con brillo solar variando a cielo nublado parcial durante el día.
