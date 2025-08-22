Clima en Puno, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Puno hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Puno, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANANEA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
11ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día variando a ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a ráfagas de viento al atardecer.
AYAVIRI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
-5ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
AZANGARO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
CABANILLAS - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
2ºC
Durante el día cielo nublado parcial variando a cielo despejado.
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
CRUCERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
15ºC
-9ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
DESAGUADERO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.
HUANCANE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
ILAVE - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
0ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
JULI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
14ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial.
JULIACA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo despejado con ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
19ºC
-2ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
LAMPA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
18ºC
-1ºC
Durante el día cielo nublado parcial brillo solar variando a cielo despejado.
LARAQUERI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
17ºC
-8ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado durante el día con viento moderado.
MACUSANI - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
13ºC
-7ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
12ºC
-6ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento al atardecer.
MAZOCRUZ - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
-10ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
18ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
MOHO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con ráfagas de viento al atardecer.
sábado, 23 de agosto
15ºC
0ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
PISACOMA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
18ºC
-6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas.
PUNO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo despejado.
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
PUTINA - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial.
sábado, 23 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día variando a cielo con nubes dispersas.
SAN GABÁN - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado parcial y llovizna.
sábado, 23 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
SAN JUAN DEL ORO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado parcial con llovizna durante el día.
sábado, 23 de agosto
26ºC
15ºC
Cielo nublado durante el día con llovizna al atardecer.
YUNGUYO - PUNO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
13ºC
2ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo nublado parcial al atardecer con viento fuerte.