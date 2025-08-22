Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
13ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado por la mañana variando a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
15ºC
Llovizna en las primeras horas de la mañana con cielo cubierto durante el día y llovizna ligera al atardecer.
sábado, 23 de agosto
18ºC
16ºC
Llovizna en las primeras horas de la mañana con cielo cubierto durante el día y llovizna al atardecer.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana con tendencia a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
sábado, 23 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.