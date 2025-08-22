Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 23 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana y cielo con nubes dispersas por la tarde.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas y durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
30ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo cubierto durante el día y lluvia ligera por la tarde.
sábado, 23 de agosto
22ºC
7ºC
Cielo cubierto durante el día y lluvia ligera por la tarde.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a durante el día.
sábado, 23 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 23 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.