Clima en Arequipa, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Arequipa hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
APLAO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
AREQUIPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna.
ATICO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
sábado, 23 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con viento moderado y llovizna moderada.
CABANACONDE - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
sábado, 23 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con descenso de temperatura nocturna.
CAMANA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
sábado, 23 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día y viento moderado con llovizna moderada.
CARAVELI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
sábado, 23 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con viento ligero.
CAYLLOMA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
15ºC
-4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
15ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con viento moderado.
CHAPARRA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
sábado, 23 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día y viento ligero.
CHIGUATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHIVAY - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día ; descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
CHUQUIBAMBA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con durante el día.
sábado, 23 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas con durante el día.
COTAHUASI - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
25ºC
9ºC
Cielo despejado con durante el día y viento moderado.
HUANCA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
IMATA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
14ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
13ºC
-8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
LA JOYA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
27ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con descenso de temperatura diurna.
LOMAS - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
24ºC
13ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado durante el día.
MAJES - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo despejado durante el día con incremento de temperatura diurna.
MOLLENDO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
sábado, 23 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con ráfagas de viento y llovizna.
ORCOPAMPA - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado con lluvia ligera.
SIBAYO - AREQUIPA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.
sábado, 23 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial con descenso de temperatura nocturna y viento moderado.