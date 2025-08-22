Clima en Ancash, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ancash hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CABANA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
CASMA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento.
CHAVIN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
sábado, 23 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
CHIMBOTE - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
CHIQUIÁN - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
HUARAZ - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia ligera por la tarde.
sábado, 23 de agosto
23ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
HUARMEY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
sábado, 23 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial con ráfagas de viento por la tarde.
POMABAMBA - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
sábado, 23 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
RECUAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
21ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 23 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
SIHUAS - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a cielo cubierto por la tarde.
sábado, 23 de agosto
25ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a ráfagas de viento por la tarde.
YUNGAY - ANCASH
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.
sábado, 23 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado por la tarde.