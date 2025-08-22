Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
32ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la noche.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
sábado, 23 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
sábado, 23 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.