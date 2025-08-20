Las investigaciones siguen para identificar a los miembros de la red criminal, buscando evitar futuros intentos de falsificación y proteger la estabilidad económica del país. | Foto: composición LR/Embajada de Estados Unidos

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo una operación conjunta. Esta acción resultó en el desmantelamiento de una planta clandestina dedicada a la producción de billetes falsos situada en Lima. Durante la operación, se incautaron más de 23 millones de dólares en efectivo falsificado. Adicionalmente, se decomisaron la maquinaria y herramientas empleadas para la fabricación del dinero fraudulento.

Esta intervención se dirigió contra una red criminal con alcance transnacional. Cabe señalar que el trabajo coordinado entre agentes especializados de ambas instituciones, logrado tras un seguimiento de inteligencia, culminó con esta incautación. Además, trascendió que el operativo representa uno de los mayores decomisos de billetes falsos registrados en Perú.

Es importante mencionar que las investigaciones continúan en colaboración con autoridades peruanas. El objetivo es identificar a los miembros restantes de la organización y evitar futuros intentos de falsificación.

Según la información de la Embajada de Estados Unidos, la operación forma parte de una estrategia permanente. Al respecto, esta táctica busca desarticular grupos dedicados a crímenes financieros para proteger la seguridad y estabilidad económica del país.

