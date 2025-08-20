HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Servicio Secreto de EE. UU. incautó más de 23 millones de dólares falsos en Perú: banda criminal tenía su planta de producción en Lima

La operación, que tuvo un alcance transnacional, implicó un trabajo coordinado entre agentes especializados de Estados Unidos y la PNP, es uno de los mayores decomisos de dinero fraudulento en Perú.

Las investigaciones siguen para identificar a los miembros de la red criminal, buscando evitar futuros intentos de falsificación y proteger la estabilidad económica del país.
Las investigaciones siguen para identificar a los miembros de la red criminal, buscando evitar futuros intentos de falsificación y proteger la estabilidad económica del país. | Foto: composición LR/Embajada de Estados Unidos

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo una operación conjunta. Esta acción resultó en el desmantelamiento de una planta clandestina dedicada a la producción de billetes falsos situada en Lima. Durante la operación, se incautaron más de 23 millones de dólares en efectivo falsificado. Adicionalmente, se decomisaron la maquinaria y herramientas empleadas para la fabricación del dinero fraudulento.

Esta intervención se dirigió contra una red criminal con alcance transnacional. Cabe señalar que el trabajo coordinado entre agentes especializados de ambas instituciones, logrado tras un seguimiento de inteligencia, culminó con esta incautación. Además, trascendió que el operativo representa uno de los mayores decomisos de billetes falsos registrados en Perú.

Incautación millonaria en Lima: investigación de dinero falso entre PNP y Servicio Secreto de Estados Unidos continúa

Es importante mencionar que las investigaciones continúan en colaboración con autoridades peruanas. El objetivo es identificar a los miembros restantes de la organización y evitar futuros intentos de falsificación.

Según la información de la Embajada de Estados Unidos, la operación forma parte de una estrategia permanente. Al respecto, esta táctica busca desarticular grupos dedicados a crímenes financieros para proteger la seguridad y estabilidad económica del país.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

