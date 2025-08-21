Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
12ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado por la tarde.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
viernes, 22 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado hacia la madrugada variando a cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , llovizna hacia la madrugada.
viernes, 22 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
18ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día , llovizna hacia la madrugada.
viernes, 22 de agosto
17ºC
15ºC
Llovizna en las primeras horas de la mañana con cielo cubierto durante el día y llovizna ligera al atardecer.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
18ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde y viento moderado.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
viernes, 22 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.