Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ica, vía Senamhi HOY, 21 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
viernes, 22 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana cielo con nubes dispersas por la tarde variando a llovizna ligera al atardecer.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día y por la tarde con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado durante el día , ráfagas de viento.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía con tendencia a cielo despejado por la tarde , ráfagas de viento por la tarde.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
28ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado con brillo solar por la tarde y viento fuerte.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía con tendencia a llovizna y ráfagas de viento al atardecer.
viernes, 22 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado durante el día con tendencia a llovizna y ráfagas de viento al atardecer.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
28ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con ráfagas de viento.
viernes, 22 de agosto
27ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la tarde , ráfagas de viento.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado hacia el mediodía , ráfagas de viento por la tarde con tendencia a llovizna ligera al atardecer.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo despejado durante el día con ráfagas de viento por la tarde.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado con durante el día , ráfagas de viento por la tarde.
viernes, 22 de agosto
14ºC
2ºC
Cielo despejado con durante el día , ráfagas de viento por la tarde.