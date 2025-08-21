Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 21 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, jueves, 21 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
33ºC
17ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo despejado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
jueves, 21 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
viernes, 22 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.