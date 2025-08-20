HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

La técnica infalible que puedes usar con la cámara del celular para detectar billetes falsos en 2025

Detectar billetes falsos en 2025 es posible con la cámara del celular y apps gratis para iOS y Android.

Cómo detectar billetes falsos en 2025 con la cámara del celular y apps móviles seguras.
Cómo detectar billetes falsos en 2025 con la cámara del celular y apps móviles seguras. | IA DE LR

Detectar billetes falsos con la cámara del celular se está volviendo una práctica común en 2025. Ya no es necesario depender de equipos profesionales para verificar la autenticidad del dinero.

En la actualidad, las personas pueden usar las funciones integradas del celular como herramienta de seguridad o recurrir a aplicaciones móviles para identificar billetes falsos de forma rápida, sencilla y, sobre todo, sin costo.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: 'Los gringos están en la olla'

lr.pe

¿Cómo usar la cámara del celular para detectar billetes falsos en 2025?

La mayoría de los celulares modernos cuentan con cámara de alta resolución, flash potente y modo macro. Estas funciones permiten identificar con mayor precisión las características de los billetes falsos en 2025:

  • Microimpresiones y relieves: detalles difíciles de reproducir en billetes falsos.
  • Marcas de agua y elementos transparentes: visibles con la linterna del celular.
  • Hilos de seguridad: se revelan al observar el billete a contraluz.
  • Comparación visual: al poner una imagen oficial del billete junto al físico se pueden detectar errores.

Todo esto se puede hacer sin aplicaciones. Solo se necesita la cámara del teléfono y una buena iluminación.

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

¿Hay aplicaciones para detectar billetes falsos en 2025?

Además de las funciones nativas del celular, existen aplicaciones que ayudan a verificar la autenticidad de los billetes. Estas son algunas de las más recomendadas:

  • Cash Reader Bill Identifier
  • MCT Money Reader
  • Counterfeit
  • Banknote Scanner

La mayoría de estas aplicaciones están disponibles para iOS y Android. También se recomienda comparar el billete con imágenes oficiales del Banco Central.

Notas relacionadas
EEUU deporta al boxeador Julio César Chávez Jr. y es arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

EEUU deporta al boxeador Julio César Chávez Jr. y es arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
¡Atención! Qué tipos de monedas hay en Estados Unidos y cómo puedes identificar billetes falsos

¡Atención! Qué tipos de monedas hay en Estados Unidos y cómo puedes identificar billetes falsos

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

USA

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota