Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 19 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, martes, 19 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CANTA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
CASAPALCA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
13ºC
0ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.
CHOSICA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUACHO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
HUARAL - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
23ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.
HUAROCHIRÍ - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
LIMA ESTE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.
LIMA OESTE / CALLAO - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.
MATUCANA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
OYÓN - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
PARAMONGA - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a ráfagas de viento.
SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
miércoles, 20 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con tendencia a ráfagas de viento.
YAUYOS - LIMA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 19 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 20 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.