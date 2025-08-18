Poder Judicial brindará capacitación a periodistas del Perú: revisarán casos en materia penal y procesal

La Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial (PJ) brindará una capacitación magistral a periodistas del Perú, en temas judiciales especializados en procesos penales, asuntos judiciales, derechos procesales, así como el funcionamiento del sistema acusatorio.

Esta actividad estará dirigida a periodistas especializados, comunicadores y estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. La ceremonia será presidida por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con la presencia de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado.

¿Dónde se realizará la capacitación del PJ?

La actividad denominada "La reforma penal y procesal penal en el Perú: claves jurídicas y comunicativas para periodistas" se llevará a cabo este jueves 21 de agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

Para participar del evento académico, los interesados deberán registrarse hasta el lunes 18 de agosto y podrán acceder de manera virtual y presencial. Inscripciones en este enlace: https://forms.gle/93cwJs9yuBWswqdU9

La capacitación especializada otorgará una certificación oficial a todos aquellos que se inscriban y participen durante toda la jornada que desarrollará la institución pública.

¿Qué temas abordará?

Los participantes recibirán capacitación con respecto a conceptos claves del derecho procesal penal a periodistas, esta ponencia estará dirigida por el juez superior Ricardo Manrique Laura. Otra actividad agendada son "Los delitos de interés periodístico y su tratamiento en el proceso", por el fiscal Alonso Peña Cabrera.

Asimismo, se abordará el funcionamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, y a la Ley de Protección de Datos Personales en materia penal, a cargo de los abogados Sofía Butrón y Ana Pérez y Carlos Paccini.

Finalmente, se expondrá sobre "herramientas y técnicas jurídicas" para el trabajo periodístico. La ponencia la realizará el gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional del PJ, Helio Ramos Peltroche. Asimismo, en el plano de reacción de noticias judiciales sobre casos penales, lo expondrá Alejandra Bravo Espinoza.

