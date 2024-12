Más de 30 profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denuncian a la rectoría de dicha institución educativa debido a que no les habría otorgado una plaza en el nombramiento de docentes. Según los profesores, la rectora no se ha comunicado con ellos hasta el momento, y se habría negado a aceptar una reunión para tratar el tema.

Denuncian a UNMSM por reducción de plazas docentes

José de la Cruz, vocero del sindicato de docentes contratados de San Marcos, señaló que la rectoría no les habría permitido acceder a las vacantes para postular al nombramiento de docentes, que se basa en la ley 32171, aprobada en el Congreso de la República. Esta ley permitiría el nombramiento de más de 3,560 docentes de universidades en categorías de profesor auxiliar y profesor asociado.

"Lamentablemente el Consejo Universitario y la rectora acordaron no seguir con la ley 32171. El anterior consejo había elaborado un lineamiento para aplicar dicha ley, sin embargo un posterior consejo emitió una resolución anulando dicho lineamiento", manifestó De la Cruz.

El vocero señaló que según recursos humanos y asesoría legal, ninguno de los docentes contratados reúne las características laborales necesarias para acceder a las vacantes. Este criterio, según los profesores, es arbitrario y carece de fundamento legal.

"Existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que demuestra que los profesores con contrato de locación de servicio tienen vínculo laboral con su empleador", aseguró De la Cruz.

Docentes de la UNMSM aseguran que cumplen con los requisitos para postular al Nombramiento Docente

Los docentes afectados sostienen que cumplen con los requisitos solicitados por la ley 32171, la cual implica que todo aquel docente que desee postular a una vacante debe contar con:

Experiencia en docencia profesional universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de cinco años.

Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2; adjudicación de una plaza por concurso público.

Asimismo, expresaron que dicho impedimento que afectaría a 70 docentes seria parte de un tema político con beneficios a terceros.

"También hay una especie de cálculo político porque no se desea que ingresen docentes contratados. De alguna manera cambiaría la correlación electoral en la universidad, que en realidad es un criterio que no debería proceder de esta manera ya que debería haber un cumplimiento a la ley. Revisar nuestros currículos, maestrías, doctorados y cumplir con la ley y no hacer cálculo político"

El nombramiento no solo garantizaría estabilidad laboral a los docentes, sino también un crecimiento profesional. Los profesores han manifestado su intención de continuar esperando una comunicación con la rectoría o el vicerrectorado para llegar a un acuerdo. De lo contrario, advirtieron que procederán con las demandas correspondientes por lo que consideran una falta grave al cumplimiento de un decreto de ley.

Hasta el cierre de esta nota, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias, por lo que se sigue a la espera de una respuesta.