Sociedad

Clima en Lima, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Lima hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 18 de agosto
Clima en Lima, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

CANTA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 19 de agosto
22ºC
5ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

CASAPALCA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
13ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado a cielo cubierto por la tarde con lluvia ligera y nieve ligera.
martes, 19 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.

CHOSICA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.

HUACHO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
15ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

HUARAL - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo cubierto con llovizna por la mañana variando a cielo nublado parcial a cielo nublado por la tarde con ráfagas de viento.

HUAROCHIRÍ - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
martes, 19 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

LIMA ESTE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo nublado con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
20ºC
13ºC
Cielo nublado durante el día con ráfagas de viento.

LIMA OESTE / CALLAO - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto con llovizna ligera en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial , por la tarde , ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de viento.

MATUCANA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 19 de agosto
22ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

OYÓN - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
martes, 19 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.

PARAMONGA - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
13ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas por la tarde con ráfagas de viento.

SAN VICENTE DE CAÑETE - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
14ºC
Cielo cubierto con niebla por la mañana variando a cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde con ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo cubierto con neblina por la mañana variando a cielo nublado parcial cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento.

YAUYOS - LIMA

FechaMáx.Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
martes, 19 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.
