Clima en Ica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ica hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BERNALES - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
24ºC
14ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte.
CHINCHA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
22ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte y polvo.
HUANCANO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
28ºC
13ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento fuerte con polvo.
martes, 19 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y viento fuerte.
ICA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
29ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
NAZCA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
28ºC
8ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
OCUCAJE - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
29ºC
12ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
PALPA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
27ºC
9ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
29ºC
9ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte y polvo.
PISCO - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte con tendencia a tormenta de polvo.
martes, 19 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con viento fuerte y polvo.
SAN JUAN DE YANAC - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
martes, 19 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna con descenso de temperatura nocturna.
SAN PEDRO DE HUACARPANA - ICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
14ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
martes, 19 de agosto
15ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.