Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
28ºC
19ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con brillo solar.
martes, 19 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana con brillo solar por la tarde.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado durante el día.
martes, 19 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
martes, 19 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
30ºC
11ºC
Cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
15ºC
3ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
17ºC
4ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la noche.
martes, 19 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a cielo nublado parcial por la noche.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
martes, 19 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo cubierto durante el día con lluvia ligera por la tarde.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
32ºC
22ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.