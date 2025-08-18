Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"
- Adulta mayor de 78 años sufre abuso sexual en Apurímac por parte de un familiar: agresor huyó a Lima
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
19ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
martes, 19 de agosto
25ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con viento fuerte.
martes, 19 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
martes, 19 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
29ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
31ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con viento fuerte.
martes, 19 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
24ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
martes, 19 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento fuerte.
martes, 19 de agosto
22ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde con incremento de temperatura diurna y descenso de temperatura nocturna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.
martes, 19 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a incremento de temperatura diurna.