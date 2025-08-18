Clima en Amazonas, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Amazonas hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida
- Resultados de La Tinka EN VIVO, HOY, domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios
Clima en Amazonas, vía Senamhi HOY, 18 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
BAGUA GRANDE - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
martes, 19 de agosto
33ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 19 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRIACO - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
martes, 19 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
PEDRO RUIZ - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con viento fuerte a cielo nublado parcial al atardecer.
martes, 19 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día a cielo nublado parcial al atardecer.
SANTA MARIA DE NIEVA - AMAZONAS
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con ráfagas de viento y lluvia por la tarde.
martes, 19 de agosto
30ºC
23ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.