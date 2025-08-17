Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 17 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, domingo, 17 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Moquegua, vía Senamhi HOY, 17 de agosto
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día ; ráfagas de viento.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento y llovizna.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento con polvo.
lunes, 18 de agosto
25ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento con polvo.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; ráfagas de viento.
lunes, 18 de agosto
25ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
lunes, 18 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 17 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a chubascos.
lunes, 18 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día ; ráfagas de viento.