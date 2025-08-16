HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Sociedad

El ingeniero de la UNI que ganó una beca para estudiar una maestría en prestigiosa universidad de España: se graduó en los primeros puestos

A pesar de enfrentar complicaciones médicas desde su nacimiento, Alexander Mallqui demostró disciplina y determinación al ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y trabajar en grandes proyectos como el Metro de Lima.

Alexander Jhon Mallqui Peceros es un ingeniero de la UNI de 25 años que se graduó entre los primeros puestos de su universidad.
Alexander Jhon Mallqui Peceros es un ingeniero de la UNI de 25 años que se graduó entre los primeros puestos de su universidad. | Foto: Composición LR/ Andina

Alexander Jhon Mallqui Peceros tiene 25 años, es ingeniero civil y está a punto de iniciar una maestría en Gestión de la Edificación en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Su historia ha sido celebrada como un ejemplo de superación. “A pesar de que uno nazca con alguna condición o dificultad, nunca hay que rendirse. Todo es posible con bastante esfuerzo y dedicación”, declaró a Andina.

Desde que nació, Alexander ha vivido con una condición médica que lo obligó a pasar por dos cirugías en sus primeros días de vida. A pesar de ello, ha crecido con un nivel de disciplina y determinación admirable. Dejó su casa a los 16 años para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), logró ingresar al primer intento y se mantuvo entre los primeros puestos hasta culminar la carrera.

PUEDES VER: Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

lr.pe

Alexander Mallqui accedió a la Beca Permanencia

Pero su esfuerzo no se quedó solo en las aulas. Para mantenerse en Lima, accedió a la Beca Permanencia, trabajó en grandes proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, publicó libros especializados y sumó méritos hasta alcanzar una beca internacional.

Alexander Mallqui, joven becario que obtuvo una beca para seguir una maestría en Gestión de la Edificación en España. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Alexander Jhon Mallqui Peceros espera regresar al Perú para aplicar sus conocimientos en el Ministerio de Vivienda. Foto: Andina

Uno de sus deseos al regresar al país es aplicar lo que aprendió en el Ministerio de Vivienda o en instituciones privadas avocadas a la construcción de colegios, edificaciones y hospitales. "Que se planifiquen bien, que busquen becas y se preparen académica y mentalmente. Nunca se rindan", señaló. El importante mérito fue dedicado a sus padres Raúl y Mari, que siempre estuvieron detrás apoyándolo.

Notas relacionadas
¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes de Aptitud Académica y Humanidades

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes de Aptitud Académica y Humanidades

LEER MÁS
Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

Postulante a la Universidad Nacional de Ingeniería pierde su DNI y en redes reaccionan: "El otro año será"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS
Fatal choque en vía Arequipa-Puno deja siete muertos y más de 20 heridos: bus interprovincial impactó contra trailer en peligrosa curva

Fatal choque en vía Arequipa-Puno deja siete muertos y más de 20 heridos: bus interprovincial impactó contra trailer en peligrosa curva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota