Alexander Jhon Mallqui Peceros es un ingeniero de la UNI de 25 años que se graduó entre los primeros puestos de su universidad. | Foto: Composición LR/ Andina

Alexander Jhon Mallqui Peceros tiene 25 años, es ingeniero civil y está a punto de iniciar una maestría en Gestión de la Edificación en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Su historia ha sido celebrada como un ejemplo de superación. “A pesar de que uno nazca con alguna condición o dificultad, nunca hay que rendirse. Todo es posible con bastante esfuerzo y dedicación”, declaró a Andina.

Desde que nació, Alexander ha vivido con una condición médica que lo obligó a pasar por dos cirugías en sus primeros días de vida. A pesar de ello, ha crecido con un nivel de disciplina y determinación admirable. Dejó su casa a los 16 años para postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), logró ingresar al primer intento y se mantuvo entre los primeros puestos hasta culminar la carrera.

Alexander Mallqui accedió a la Beca Permanencia

Pero su esfuerzo no se quedó solo en las aulas. Para mantenerse en Lima, accedió a la Beca Permanencia, trabajó en grandes proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, publicó libros especializados y sumó méritos hasta alcanzar una beca internacional.

Alexander Jhon Mallqui Peceros espera regresar al Perú para aplicar sus conocimientos en el Ministerio de Vivienda. Foto: Andina

Uno de sus deseos al regresar al país es aplicar lo que aprendió en el Ministerio de Vivienda o en instituciones privadas avocadas a la construcción de colegios, edificaciones y hospitales. "Que se planifiquen bien, que busquen becas y se preparen académica y mentalmente. Nunca se rindan", señaló. El importante mérito fue dedicado a sus padres Raúl y Mari, que siempre estuvieron detrás apoyándolo.