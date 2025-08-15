HOYSuscripcion LR Focus

Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Sociedad

Simulacro Nacional Multipeligro 2025 EN VIVO: así se vive el ejercicio preventivo en Lima y regiones este 15 de agosto

Este 15 de agosto se realiza el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro a fin de prevenir posibles eventos sismicos de gran magnitud como el registrado en Pisco el 2007.

Simulacro Multipeligro 2025 hoy en Lima y regiones. Foto: Composición LR
Simulacro Multipeligro 2025 hoy en Lima y regiones. Foto: Composición LR

A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se ha dado a conocer que este 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025. El ejercicio preventivo tiene como finalidad prepararnos para un posible sismo, a través de la Resolución Ministerial N.º 001-2025-PCM/SGRD.

Bajo el lema "por un país preparado", este año se alista el segundo ejercicio preventivo a nivel nacional. Cabe resaltar que el objetivo de esta actividad radica en mejorar las habilidades de la ciudadanía y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Por ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) será el encargado de coordinar y liderar este ejercicio.

Simulacro 2025 EN VIVO

08:04
15/8/2025

Pasos a seguir durante un simulacro

-Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de sirenas, bocinas, campanas u otros ruidos que representan la ocurrencia del sismo.

-Momento 2: Durante los primeros minutos, ubícate en la Zona Segura en Caso de Sismo.

-Momento 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Si estás cerca al mar, aléjate y dirígete hacia zonas altas y seguras.

08:03
15/8/2025

Conmemoración al terremoto del 2007

El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud de 7,9 grados arremetió contra las zonas de Pisco (epicentro), Chincha, Ica y Cañete, Lima y Huancavelica. El hecho se registró a las 6.41 p. m. y dejó un saldo de 596 fallecidos, más de 1.200 heridos y más de 655.000 damnificados.

08:01
15/8/2025

¿A qué hora empezará el Simulacro Multipeligro?

El Segundo Simulacro Multipeligro 2025, que se realizará este viernes 15 de agosto, tendrá lugar a las 3:00 de la tarde a nivel nacional. 

PUEDES VER: Segundo Simulacro Nacional Multipeligro este 15 de agosto: Así se desarrollará la nueva jornada de prácticas ante sismos, según Indeci

lr.pe

¿A qué hora se realizará el Segundo Simulacro Multipeligro este 15 de agosto?

Durante este viernes 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 a las 3:00 p. m. Para ello, se contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

De igual forma, se contará con la participación de establecimientos de salud, mercados, casas de estudios, empresas, entre otros grupos. De igual forma, se pondrá a prueba las rutas de evacuación, el manejo y coordinación de las autoridades y ciudadanos como prevención frente a los desastres naturales.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro este 15 de agosto: Así se desarrollará la nueva jornada de prácticas ante sismos, según Indeci

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro este 15 de agosto: Así se desarrollará la nueva jornada de prácticas ante sismos, según Indeci

Simulacro Nacional Multipeligro 2025: ¿cómo me puedo preparar ante un desastre natural?

Simulacro Nacional Multipeligro 2025: ¿cómo me puedo preparar ante un desastre natural?

Temblor de magnitud 4,0 se sintió en Huánuco hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,0 se sintió en Huánuco hoy, según IGP

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

