A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se ha dado a conocer que este 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025. El ejercicio preventivo tiene como finalidad prepararnos para un posible sismo, a través de la Resolución Ministerial N.º 001-2025-PCM/SGRD.

Bajo el lema "por un país preparado", este año se alista el segundo ejercicio preventivo a nivel nacional. Cabe resaltar que el objetivo de esta actividad radica en mejorar las habilidades de la ciudadanía y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Por ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) será el encargado de coordinar y liderar este ejercicio.

Simulacro 2025 EN VIVO 08:04 Pasos a seguir durante un simulacro -Momento 1: El simulacro inicia con el sonido de sirenas, bocinas, campanas u otros ruidos que representan la ocurrencia del sismo. -Momento 2: Durante los primeros minutos, ubícate en la Zona Segura en Caso de Sismo. -Momento 3: Evacúa hacia las zonas seguras externas y puntos de reunión. Si estás cerca al mar, aléjate y dirígete hacia zonas altas y seguras. 08:03 Conmemoración al terremoto del 2007 El 15 de agosto de 2007, un sismo de magnitud de 7,9 grados arremetió contra las zonas de Pisco (epicentro), Chincha, Ica y Cañete, Lima y Huancavelica. El hecho se registró a las 6.41 p. m. y dejó un saldo de 596 fallecidos, más de 1.200 heridos y más de 655.000 damnificados. 08:01 ¿A qué hora empezará el Simulacro Multipeligro? El Segundo Simulacro Multipeligro 2025, que se realizará este viernes 15 de agosto, tendrá lugar a las 3:00 de la tarde a nivel nacional.

¿A qué hora se realizará el Segundo Simulacro Multipeligro este 15 de agosto?

Durante este viernes 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 a las 3:00 p. m. Para ello, se contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

De igual forma, se contará con la participación de establecimientos de salud, mercados, casas de estudios, empresas, entre otros grupos. De igual forma, se pondrá a prueba las rutas de evacuación, el manejo y coordinación de las autoridades y ciudadanos como prevención frente a los desastres naturales.