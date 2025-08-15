HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

A diferencia de los estados clásicos de WhatsApp, los estados tipo collage están compuestos por varias imágenes presentadas en una sola historia. ¿Cómo crearlos?

Puedes elegir hasta 6 imágenes para tu collage.
Puedes elegir hasta 6 imágenes para tu collage. | Foto: Meta

Desde que WhatsApp introdujo los estados, a comienzos del 2017, esta función se convirtió en la preferida de millones de personas, quienes ahora pueden compartir contenido que se elimina automáticamente después de 24 horas, aunque el usuario puede retirar estas publicaciones (fotografías o videos) antes de tiempo si lo desea.

Por lo general, la mayoría de los personas está acostumbrada a compartir su día a día en los estados de WhatsApp, ya que esta función les permite publicar una imagen por cada estado. Sin embargo, muchos no saben que la plataforma de mensajería cuenta con una opción oculta para sirve para crear estados tipo collage.

PUEDES VER: Google Fotos lanza función para transformar tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

lr.pe

¿Qué son los estados tipo collage de WhatsApp?

A diferencia de los estados tradicionales de WhatsApp, que consisten en una única imagen, los estados collage están compuestos por varias fotografías presentadas en una sola historia. La cantidad de imágenes que se incluyen en este collage puede variar dependiendo la elección del usuario: pueden ir desde 2 hasta 6 fotos.

En la actualidad, para crear un collage con varias imágenes, los usuarios necesitan utilizar herramientas complejas como Adobe Photoshop o aplicaciones de edición de imágenes, como Picsart, Snapseed, Pixlr, entre otras. El problema con estas apps es que suelen mostrar anuncios excesivos y la mayoría de sus funciones son de pago.

Por fortuna, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, decidió añadir esta función en WhatsApp para que los usuarios puedan crear sus propios collages con sus fotografías y compartirlas en sus estados. Lamentablemente, esta característica ha pasado desapercibida, a pesar de estar disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone.

El único requisito para acceder a esta función es ingresar a Play Store o App Store y descargar la última versión de WhatsApp. Tras instalar la actualización, podrás empezar a crear estados tipo collage y sorprender a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas que hayas agregado como contacto en la aplicación.

PUEDES VER: El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

lr.pe

¿Cómo crear un estado tipo collage en WhatsApp?

Debido a que la función de estados collage en WhatsApp está implementándose de manera progresiva, es posible que todavía no la tengas activada en tu teléfono. No debes preocuparte, pues estará disponible en los próximos días o semanas. Si ya pudiste actualizar, solo tendrás que seguir estas sencillas instrucciones para crearlos:

  1. Abre WhatsApp en tu teléfono inteligente y entra a la pestaña Novedades
  2. Pulsa el botón Añadir Estado
  3. En la parte superior, verás cuatro opciones: Texto, Música, Diseño y Audio
  4. Tienes que elegir Diseño
  5. Ahora podrás escoger las fotos que formarán tu collage. Pueden ser hasta seis imágenes
  6. Tras seleccionar tus fotos, tendrás que elegir el diseño que tendrá tu collage. Recuerda que puedes cambiar manualmente la ubicación de las imágenes
  7. Eso sería todo. Pulsa el botón "Ok" y el estado tipo collage se compartirá con tus contactos de WhatsApp.
