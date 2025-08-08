HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Acusaron a un ladrón de asesinar a su bebé tras asaltarlos, pero ellos le quitaron la vida: el caso de Jesús Bautista y Vanessa Cachique

Jesús Bautista y Vanessa Cachique reportaron el asesinato de su bebé tras supuestamente haberse resistido a un robo en Iquitos; sin embargo, las contradicciones en sus versiones llevaron a que se convirtieran en los principales sospechosos.

Jesús Bautista y Vanessa Cachique fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de su bebé.
Jesús Bautista y Vanessa Cachique fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de su bebé. | Foto: Composición LR/ Andina

El 6 de mayo de 2023, la ciudad de Iquitos fue escenario de un caso que dejó al país consternado. Un bebé de solo 11 meses perdió la vida de manera cruel, presuntamente víctima de un asalto en el puente de Nanay, un sector poco iluminado y apartado de la ciudad. Los padres, Jesús Bautista y Vanessa Cachique, denunciaron el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP), alegando que unos delincuentes los interceptaron mientras paseaban con su bebé. Según su versión, los atacantes apuñalaron a su hijo por la espalda al intentar resistirse al robo.

La noticia, que en principio conmocionó a toda la comunidad de Loreto y rápidamente se difundió en los medios, fue inicialmente recibida con indignación. La ciudadanía exigió mayores medidas de seguridad en la zona, y varios actos de solidaridad se organizaron en nombre del pequeño. Sin embargo, la investigación de la PNP y la Fiscalía pronto comenzó a arrojar dudas sobre la versión de los padres.

Encontraron inconsistencias en los testimonios de Jesús Bautista y Vanessa Cachique

Desde el inicio de la indagación, se encontraron inconsistencias en los testimonios de los padres. Aunque ambos relataron el mismo escenario, sus versiones sobre el número y las características de los asaltantes no coincidían. Además, en las declaraciones, sorprendió la precisión con la que describieron detalles específicos de los delincuentes, como tatuajes y colores de ropa, cuando el lugar estaba oscuro. La falta de evidencia de un robo, como el hecho de que los delincuentes no se llevaron ni los teléfonos móviles ni la motocicleta de la pareja, generó sospechas.

Iquitos: Hoy se realiza audiencia de prisión preventiva contra padres de bebé acuchillado | TVPerú

Jesús Bautista y Vanessa Cachique mostraron contradicciones en sus testimonios, que llevaron a que fueron señalados como los principales sospechosos. Foto: TV Perú

A medida que avanzaba la investigación, las contradicciones en los relatos de los padres se hicieron más evidentes. Mientras Bautista afirmaba haber huido para salvarse, dejando a su pareja y al bebé a merced de los atacantes, Vanessa sostuvo que ella intentó escapar hacia la tranquera para pedir ayuda, pero fue golpeada y, al caer, los asaltantes acuchillaron a su hijo. Sin embargo, las cámaras de seguridad cercanas no mostraban registros claros del crimen, lo que dificultaba corroborar sus versiones.

Vanessa Cachique acusó a Jesús Bautista de planificar el asesinato de su hijo

La situación dio un giro dramático cuando Vanessa Cachique, en medio de la presión de la investigación, acusó a su pareja de haber planificado el asesinato de su hijo para evitar seguir pagando la pensión alimentaria. Según su declaración, Jesús Bautista le habría ofrecido dinero a un delincuente para llevar a cabo el crimen. Esta acusación fue corroborada por un testigo, Segundo Cárdenas, quien reveló que Bautista había ofrecido 2.000 soles a su hijastro para matar al bebé cuando este tenía solo siete meses. Este testimonio resultó clave para fortalecer la hipótesis de que el crimen no fue un asalto, sino un asesinato planeado por los propios padres.

El caso alcanzó su punto culminante cuando se reveló que, durante los días previos al fatal incidente, Jesús Bautista había mantenido conversaciones con la madre de su hijo, presionándola para llegar a un acuerdo sobre la pensión alimentaria y sugiriendo que podrían "resolver" el problema de una manera más definitiva. Además, la relación entre los padres estaba marcada por conflictos y tensiones, especialmente desde que Vanessa quedó embarazada, momento en el cual Bautista había solicitado que abortara.

Con la nueva información, las autoridades intensificaron la investigación. La Fiscalía y la PNP recopilaron pruebas que finalmente demostraron que tanto Bautista como Cachique habían coludido para llevar a cabo el asesinato de su hijo. La conclusión fue inevitable: el crimen había sido planeado, y no se trataba de un asalto como inicialmente se había denunciado.

¿Qué condena recibieron Jesús Bautista Saldaña y Vanessa Cachique Isac?

Finalmente, el 8 de agosto, el Poder Judicial dictó sentencia contra Jesús Bautista Saldaña y Vanessa Cachique Isac: fueron condenados a cadena perpetua por el delito de sicariato en agravio de su hijo, quien solo tenía 11 meses al momento de su muerte.

