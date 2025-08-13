La Municipalidad desplegará inspectores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones. | Foto: composición LR/Andina/Municipalidad de Arequipa

Con el motivo de la realización del Paseo del Estandarte, en conmemoración del 485 aniversario de Arequipa, la municipalidad de la ciudad anunció un plan especial de cierre y desvío vehicular en aras de garantizar el orden y seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del evento.

En ese sentido, el municipio hizo un llamado a los transportistas y conductores para que cumplan con las rutas de desvío establecidas. A su vez, invitó a la ciudadanía a colaborar en el desarrollo de esta significativa tradición arequipeña con la finalidad de mantener un ambiente de respeto durante las festividades.

Calles cerradas y rutas alternas por Paseo del Estandarte y Bandera de Arequipa en la Ciudad Blanca

De acuerdo con la información de la Municipalidad de Arequipa, el cierre y desvío de las vías en la ciudad por el Paseo del Estandarte, que será desde las 7.00 a. m. hasta las 10.30 a. m., involucrará a las siguientes vías: Jerusalén, Zela y San Francisco, en el recorrido desde el Campo Redondo de San Lázaro hasta la Plaza de Armas. Del mismo modo, el municipio informó que se cerrará el tránsito vehicular en el cruce de las calles Jerusalén y Ayacucho.

Por otro lado, la comuna anunció que, a fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones, se desplegarán unidades de inspectores de transporte y personal de control vehicular. Cabe señalar que aquellas unidades mal estacionadas serán retiradas con el apoyo de grúas.

Aniversario de Arequipa 2025: ¿cuál es la programación y recorrido del Paseo del Estandarte?

La Municipalidad de Arequipa anunció el programa a realizarse en el marco de la celebración del Paseo del Estandarte, mismo que se señala a continuación:

8.45 a. m.: concentración de autoridades (en la plaza Campo Redondo del barrio Lázaro)

9.00 a. m.: escenificación de la fundación española de Arequipa

9.30 a. m.: inicio del recorrido

Al respecto, cabe señalar que las delegaciones iniciarán el recorrido desde Campo Redondo del barrio Lázaro, irán por el sentido hacia la calle Jerusalén, luego por la calle Zela y después por la calle San Francisco hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad.

