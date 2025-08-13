HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Desvíos por el Aniversario de Arequipa: calles cerradas y rutas alternas por paseo del estandarte en la Ciudad Blanca

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de Arequipa estableció un plan especial de cierre y desvío vehicular para garantizar la seguridad durante el Paseo del Estandarte, en su 485 aniversario.

La Municipalidad desplegará inspectores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones.
La Municipalidad desplegará inspectores para supervisar el cumplimiento de las disposiciones. | Foto: composición LR/Andina/Municipalidad de Arequipa

Con el motivo de la realización del Paseo del Estandarte, en conmemoración del 485 aniversario de Arequipa, la municipalidad de la ciudad anunció un plan especial de cierre y desvío vehicular en aras de garantizar el orden y seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del evento.

En ese sentido, el municipio hizo un llamado a los transportistas y conductores para que cumplan con las rutas de desvío establecidas. A su vez, invitó a la ciudadanía a colaborar en el desarrollo de esta significativa tradición arequipeña con la finalidad de mantener un ambiente de respeto durante las festividades.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa: ¿Qué costumbres y celebraciones siguen vigentes en la Ciudad Blanca?

lr.pe

Calles cerradas y rutas alternas por Paseo del Estandarte y Bandera de Arequipa en la Ciudad Blanca

De acuerdo con la información de la Municipalidad de Arequipa, el cierre y desvío de las vías en la ciudad por el Paseo del Estandarte, que será desde las 7.00 a. m. hasta las 10.30 a. m., involucrará a las siguientes vías: Jerusalén, Zela y San Francisco, en el recorrido desde el Campo Redondo de San Lázaro hasta la Plaza de Armas. Del mismo modo, el municipio informó que se cerrará el tránsito vehicular en el cruce de las calles Jerusalén y Ayacucho.

larepublica.pe

Por otro lado, la comuna anunció que, a fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones, se desplegarán unidades de inspectores de transporte y personal de control vehicular. Cabe señalar que aquellas unidades mal estacionadas serán retiradas con el apoyo de grúas.

PUEDES VER: Feria de Arequipa 2025: gran pasacalle, comparsa y programación completa por aniversario de la Ciudad Blanca

lr.pe

Aniversario de Arequipa 2025: ¿cuál es la programación y recorrido del Paseo del Estandarte?

larepublica.pe

La Municipalidad de Arequipa anunció el programa a realizarse en el marco de la celebración del Paseo del Estandarte, mismo que se señala a continuación:

  • 8.45 a. m.: concentración de autoridades (en la plaza Campo Redondo del barrio Lázaro)
  • 9.00 a. m.: escenificación de la fundación española de Arequipa
  • 9.30 a. m.: inicio del recorrido

Al respecto, cabe señalar que las delegaciones iniciarán el recorrido desde Campo Redondo del barrio Lázaro, irán por el sentido hacia la calle Jerusalén, luego por la calle Zela y después por la calle San Francisco hasta llegar a la Plaza de Armas de la ciudad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

LEER MÁS
Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"

Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

Sociedad

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota