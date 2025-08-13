Clima en Moquegua, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 13 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Moquegua hoy, miércoles, 13 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
CARUMAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
7ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo despejado durante el día.
ICHUÑA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas.
jueves, 14 de agosto
20ºC
0ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde ; heladas.
ILO - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
19ºC
15ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
16ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado ; cielo nublado parcial por la tarde.
MOQUEGUA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
28ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.
OMATE - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
25ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
PUQUINA - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
jueves, 14 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
UBINAS - MOQUEGUA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
miércoles, 13 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
jueves, 14 de agosto
20ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.