Clima en Huánuco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huánuco hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Huánuco, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
AMBO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
25ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.
AUCAYACU - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia moderada al atardecer.
CARPISH - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
CHAGLLA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
HUANUCO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
27ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con lluvia ligera al atardecer.
JACAS CHICO - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
15ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
LA DIVISORIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
23ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
14ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
LA UNION - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día , cielo nublado parcial con tendencia a lluvia ligera al atardecer.
PUERTO INCA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
PUMAHUASI - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
SAN RAFAEL - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
26ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día variando a cielo nublado parcial con tendencia a lluvia al atardecer.
TINGO MARIA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia al atardecer.
TOURNAVISTA - HUANUCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.