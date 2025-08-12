Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
COLCABAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
CUSICANCHA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
HUACHOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
LIRCAY - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAMPAS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
TAMBO - HUANCAVELICA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.