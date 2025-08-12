HOYSuscripcion LR Focus

Clima en Huancavelica, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Huancavelica hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en Huancavelica, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

COLCABAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

CUSICANCHA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
17ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

HUACHOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

LIRCAY - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PAMPAS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
17ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

PAUCARBAMBA - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
miércoles, 13 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.

SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.

TAMBO - HUANCAVELICA

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
18ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde.
